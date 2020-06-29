محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد العناصر الإجرامية بمطروح تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بمحافظة مطروح) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة الحمام. Advertisements عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام وبحيازته (120طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام– مبلغ مالي –هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 840 ألف جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قُدرت قيمتها بـ 840 ألف جنيه.. ضبط شخص بحوزته 120 طبة حشيش في مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.