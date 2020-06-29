قضية "مودة وحنين".. محامي المتهم الخامس للمحكمة: صغير ولا يعرف القوانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

استمعت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، لدفاع محمد السيد رضوان، محامي أحمد سامح المتهم الخامس بقضية مودة الأدهم وحنين حسام.

ودفع "رضوان" أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على موكله مستندا لنص المادة 127 إجراءات، كما دفع ببطلان ضبط الأجهزة المتحصل عليها من منزل المتهم.

ودفع محامي المتهم بعدم جدية التحريات الصادرة ضد المتهم والدليل على لسان مجري التحريات، مشيرا إلى حداثة سن المتهم وعدم درايته بالقوانين التي تنص علي العقوبات في تلك الحالات وأن سنه 18 عام.

ونسبت النيابة للمتهم الخامس أنه:

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1- أدار حسابات المتهمة الأولى مودة الأدهم على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

2- حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامه في تسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

3- اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى للجريمة محل الاتهام الأول وذلك بأن ساعدها في نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

4- أعان المتهمة الأولى والصادر في حقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

5- نشر على حساب المتهمة الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للكافة الاطلاع. علية أمورا من شأنها التاثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى على النحو المبين بالتحقيقات.