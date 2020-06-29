مصر | رئيس محكمة النقض: ثورة يونيو أزاحت عن المصريين كابوس الخوف والظلام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 03:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس محكمة النقض: ثورة يونيو أزاحت عن المصريين كابوس الخوف والظلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء ببرقية تهنية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

وإلى نص الرسالة:



أتشرف بأن ابعث لسيادتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني بمانسبة ذكري ثورة الثلاثين من يونيو والتي ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية تلك الثورة من أعظم ثورات التاريخ التي أزاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل قيادة زعيم مؤمنة شجاع جادت به مصر؛ لإنقاذ شعبها من الضياع وليعيد لها هيبتها ودورها الريادي داعيا المولي عز وجل ان يوفق فخامتكمةفي تحقيق التنمية الشاملة والرقي والرخاء لبلدنا الحبيبة. أتشرف بأن ابعث لسيادتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني بمانسبة ذكري ثورة الثلاثين من يونيو والتي ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية تلك الثورة من أعظم ثورات التاريخ التي أزاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل قيادة زعيم مؤمنة شجاع جادت به مصر؛ لإنقاذ شعبها من الضياع وليعيد لها هيبتها ودورها الريادي داعيا المولي عز وجل ان يوفق فخامتكمةفي تحقيق التنمية الشاملة والرقي والرخاء لبلدنا الحبيبة. اقرأ أيضًا: السيسي للمصريين: لن نسمح بالعودة للفوضى.. واعملوا معايا الصح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهم بذلوا جهدا لتطوير مستوى مختلف قطاعات الدولة حتى تليق بالمواطن، مؤكدا أنه يحرص على تعويض كل مواطن وقع عليه ضرر من تعديلات الطرق والكباري. وشدد "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء، معقبا: "لن نسمح بالعودة للفوضى"، متابعا مخاطبا المواطنين: "أنتم قولتولي من الأول هنساعدك.. يبقا تعملوا معايا الصح"، موجها رئيس الوزراء بالتعامل مع أي مخالفات. Advertisements اقرأ أيضًا.. في افتتاح مشروعات الطرق.. السيسي: مش هسيبكم.. وكل حاجة غلط هنصلحها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان ينبغي وقف البناء بارتفاعات كبيرة لوقف حالة الترهل التي لحقت عدة مناطق بالجمهورية.