أخبار مصر | برلماني: توجيه السيسي بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على الطرق "لفتة إنسانية"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 03:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: توجيه السيسي بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على الطرق "لفتة إنسانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الهيئة الهندسية، بإطلاق أسماء شهداء الأطقم الطبية الذين استشهدوا في مواجهة جائحة فيروس كورونا، على الطرق والكباري الجديدة، بجانب أسماء شهداء الجيش والشرطة.

وأوضح المسعود في بيان صحفى، أن هذا التوجيه لفتة إنسانية كبيرة تعكس حرص الرئيس وتوليته اهتمام كبير لدعم الفرق الطبية في محاربة فيروس كورونا والتأكيد على أنهم سيظلون في أذهان الشعب المصري، ولا يقل دورهم عن دور الجيش والشرطة في الحفاظ على الأمن القومي والحفاظ على سلامة الشعب المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأطقم الطبية بذلوا مجهودات كبيرة في فترة تفشي فيروس كورونا، من حيث رعاية المرضى والمصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم حتى يتم شفائهم.

آخر تطورات فيروس كورونا

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، أعلنت عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.