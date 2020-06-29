أخبار مصر | الزراعة: نستهدف تعليم 5 آلاف متدرب للتعامل مع التغيرات المناخية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 03:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: نستهدف تعليم 5 آلاف متدرب للتعامل مع التغيرات المناخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز بحوث الصحراء اليوم الإثنين، عن برنامج تدريبي يستهدف تعليم 5000 متدرب للتعامل مع التغيرات المناخية، وذلك من أجل بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وفى إطار برتوكول التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش (SAIL ) والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ( ايفاد ).

وجاء ذلل تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبالتنسيق مع الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وقد قام عبد الله زغلول نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية والباحث الرئيسى للبرنامج التدريبى "التدريب والتوعية وبناء المهارات للتنمية الزراعية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية" بافتتاح أحد مراحل البرنامج التدريبى في محافظة كفر الشيخ وذلك بحضور د سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة(sall).

وأكد زغلول أن البرنامج يهدف لإعداد كوادر من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وكذلك القطاع الخاص وبمستويات وظيفية متدرجة ومتنوعة من مستوى مديرين العموم بالمديريات والإدارات بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية وكذلك مسئولي البيئة بالمحافظات المعنية، من خلال رفع المهارات وبناء القدرات للعاملين بتلك المؤسسات لامتلاك مقومات الرصد والمتابعة والمساهمة فى إعداد استراتيجية التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية بالأقاليم المناخية فى مصر بداية من الإقليم المناخى (بحر ابيض متوسط) ممثلا لهذا الاقليم محافظة كفر الشيخ وكذلك الاقليم المناخى (شبه الصحراوية) لمصر الوسطى ممثلا بمحافظتى بنى سويف والمنيا، والاقليم المناخى الصحراوى بجنوب مصر وممثلا له محافظة أسوان.

وأوضح أن خطة عمل البرنامج "التدريب والتوعية وبناء المهارات للتنمية الزراعية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية" تستهدف تدريب نحو 5000 متدرب بنطاق عمل المشروع بمحافظات المنيا وبنى سويف وأسوان وكفر الشيخ، ليكونوا قادرين فى التعامل مع التغيرات المناخية فى الاربع محافظات وهى نطاق عمل المشروع.

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وأكد زغلول أنه تم إعداد دليل علمى للميسر البيئى لمواجهة التغيرات المناخية فى اطار مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش ليكون دليلا معرفيا ومؤهلا فى مجال رصد ومتابعة التغيرات المناخية ومخاطرها بنطاق عمل المشروع.

ويشمل هذا الدليل العديد من المحاور التى تمد الميسر بالعديد من المعارف عن التغيرات المناخية ومسبباتها وآثارها، كما تناول الدليل العديد من التجارب الدولية والاقليمية فى مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

كما تناول الدليل العلمى للميسر البيئى لمواجهة التغيرات المناخية تقديم مهارات معرفية حول القدرات الذاتية والجماعية لتمكين الميسر من القيام بالدور الفاعل والمؤثر لرصد مخاطر التغيرات المناخية بنطاق عمله.

ومن ناحيته أكد هانى درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أن باكورة مراحل هذا البرنامج بدأت بمحافظة أسوان حيث تم تدريب 120 متدرب بقري المستقبل مركز أبو سمبل وأحد مناطق الاستصلاح بوادى الصعايدة بمركز ادفو محافظة أسوان وسوف يتم تنفيذ باقى مراحل هذا البرنامج لتحقيق المستهدف بالتدريب على عدة مراحل متتالية وفقا للمخطط الزمنى لتنفيذ البرنامج.

وكشف درويش انه تم اليوم الاثنين افتتاح أولى المراحل التدريبية للبرنامج تحت عنوان "التدريب والتوعية وبناء المهارات للتنمية الزراعية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية" باحدى مناطق الاستصلاح بقرية سيدى ابراهيم الدسوقى بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، حيث يستهدف البرنامج تدريب نحو 1250 متدرب من القيادات المحلية بالمحافظة.

ومن ناحيته طالب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بضرورة تبادل الخبرات بين المتدربين من مناطق المشروع في المحافظات الأربع كفر الشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان من أجل اكتساب مهارات وخبرات جديدة وأضاف خليفة أهمية هذه البرامج في التوعية بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة مشيدا بالجهود التي يبذلها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع برنامج التكيف مع المناخ( gaf) ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة( sall).