أخبار مصر | برلماني: موافقة النقد الدولي على قرض لمصر يعكس ثقة مؤسسات التمويل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 03:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: موافقة النقد الدولي على قرض لمصر يعكس ثقة مؤسسات التمويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ولفت النائب في بيان صحفي، أن هناك ثقة كبيرة لدى صندوق النقد بالاقتصاد المصري، وهذا يرجع إلى الإجراءات والسياسات المالية التي سارعت الدولة المصرية في اتخاذها قبل أزمة جائحة كورونا واستعدت للأزمة بعدد من الإجراءات الاقتصادية التي حافظت على دعم الاقتصاد وعدم انهيار أي جزء في بنيانه.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة ساهمت في استمرار قدرة الدولة المصرية على مواجهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

آخر تطورات فيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، اعلنت عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

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وأوضح بيان أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.