شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر تجنح دائمًا للسلم.. لكن لن نفرط في حقنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية، الاثنين، على اتخاذ مصر الطرق السلمية في حل أزماتها، وقال: «مصر تجنح دائمًا للسلم، لا تعتدي على أحد ولا تتدخل في شؤون الداخلية لأحد، لكنها تتخذ من الإجراءات ما يحفظ أمنها الداخلي».
وأضاف السيسي: «نجنح للسلم، لكن لن نفرط في حقوقنا».
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، إلى مجمع الجلاء للقوات المسلحة، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي، يفتتح، مجموعة من المشروعات تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.
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الوضع في مصر
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