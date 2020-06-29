شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: من حق الشعب المصري أن يفخر بتضحيات الأطباء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية، الاثنين، إن «الشعب المصري من حقه أن يفخر بتضحيات أبناءه من الأطباء خلال جائحة كورونا».
وأضاف: «الشعب المصري أثبت قوة الإرادة والعزيمة، الدولة تقدر حجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، وإننا مستمرون في العمل».
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الوضع في مصر
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اصابات
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65,188
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تعافي
17,539
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وفيات
2,789
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