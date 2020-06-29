شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلن إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال افتتاح الرئيس صباح الاثنين، مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية. ويضم الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية 4 أبواب رئيسية هي «مصر- الرئاسة- القصور التاريخية- افتتاحات رئاسية ومشروعات قومية» وبداخل كل منها أبواب مختلفة. ويتميز موقع رئاسة الجمهورية بتقل الفعاليات الرئاسية مباشرة عن طريق «البث المباشر» ويضم كذلك المبادرات الرئاسية وعددًا من الروابط المهمة كمجلس النواب المصرى ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والموارد المائية وغيرها من الروابط، كما يتميز بسهولة الحصول على أية معلومات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 65,188

تعافي 17,539

وفيات 2,789

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