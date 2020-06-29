شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي مازحًا: «ربنا المستعان.. بس مش المستعان بتاعة مسلسل الاختيار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية والتنموية، إن التنمية التي تحققت في مصر، سببها إرادة ووعي المصريين.

وأضاف، مداعبًا الحاضرين: «هنفضل واقفين، ربنا المستعان، بس مش المستعان بتاعة (مسلسل الاختيار)».، في إشارة إلى مصطلح تداوله الإرهابيين في المسلسل.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية، الاثنين، إن «الشعب المصري من حقه أن يفخر بتضحيات أبناءه من الأطباء خلال جائحة كورونا».

وأضاف: «الشعب المصري أثبت قوة الإرادة والعزيمة، الدولة تقدر حجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، وإننا مستمرون في العمل».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال افتتاح الرئيس صباح الاثنين، مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية.

ويضم الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية 4 أبواب رئيسية هي «مصر- الرئاسة- القصور التاريخية- افتتاحات رئاسية ومشروعات قومية» وبداخل كل منها أبواب مختلفة.

ويتميز موقع رئاسة الجمهورية بتقل الفعاليات الرئاسية مباشرة عن طريق «البث المباشر» ويضم كذلك المبادرات الرئاسية وعددًا من الروابط المهمة كمجلس النواب المصرى ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والموارد المائية وغيرها من الروابط، كما يتميز بسهولة الحصول على أية معلومات.

وشدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عددا من المشاريع القومية والتنموية، الاثنين، على كتابة أسماء شهداء الجيش والشرطة والأطباء على المحاور والكباري الجديدة، وقال: «مننساش نكتب أسامي شهداء الجيش والشرطة وحتى الأطباء على المحاور والكباري الجديدة».

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، إلى مجمع الجلاء للقوات المسلحة، لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي، يفتتح، مجموعة من المشروعات تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.