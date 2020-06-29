شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يعلن موعد بدء امتحانات الفرق النهائية والدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية مرحلة الليسانس والبكالوريوس يوم 11 يوليو القادم وحتى 22 أغسطس، فيما تبدأ امتحانات الدراسات العليا يوم 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر، مطالبا بضرورة الالتزام بنسبة 25% من إجمالي القدرة الاستيعابية للمدرجات، وتحديد أماكن الطلاب والإعلان عنها مسبقا، حيث ترسل لكل طالب عبر البريد الالكتروني الخاص به، والتي تراعي مبدأ التباعد بين الأفراد .

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور منصور حسن لمجلس الجامعة، حيث شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد الامتحانات وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والملاحظين والعاملين، مع توفير كافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات للملاحظين، وعدم السماح للطلاب بتبادل الأدوات والأقلام وتوفير أكواب الماء الورقية التي تستخدم مرة واحدة فقط.

وتابع رئيس الجامعة، أنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظراً للظروف الراهنة التقدم بطلب للكلية قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني، أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوباً.