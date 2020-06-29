شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «الكباري الجديدة مكتوب عليها أسماء شهداء الجيش والشرطة والأطباء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عددا من المشاريع القومية والتنموية، الاثنين، على كتابة أسماء شهداء الجيش والشرطة والأطباء على المحاور والكباري الجديدة، وقال: «مننساش نكتب أسامي شهداء الجيش والشرطة وحتى الأطباء على المحاور والكباري الجديدة».
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، إلى مجمع الجلاء للقوات المسلحة، لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي، يفتتح، مجموعة من المشروعات تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.
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