شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بإطلاق اسم الفريق محمد العصار على محور «أبو بكر الصديق- تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفريق محمد العصار، على محور «أبوبكر الصديق- تحيا مصر»، الذي يمر على «ألماظة، سفير، المحكمة، ابن الحكم، الحلمية، المطرية، عمر المختار، الأميرية».
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، إلى مجمع الجلاء للقوات المسلحة، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي، يفتتح، مجموعة من المشروعات تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.
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