شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية للجيش: السيسي كلفنا بتنفيذ 2800 مشروع بـ 1.1 تريليون جنيه منذ رئاسته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة لـ30 يونيو التي شهدت تكاتف جميع المصريين وانتصار إرادتهم ضد قوى الإرهاب والتطرف.

وأضاف الفار، خلال كلمته في افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية، أن الثورة جاءت لتثبيت أركان الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار انطلاقا لمرحلة التنمية وتشييد المشروعات القومية العملاقة لبناء دولة عصرية حديثة.

وتابع: «إن توجيهات الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية باقتحام كافة قطاعات التنمية، حيث تم تكليف كافة أجهزة الدولة بأكثر من 20 ألف مشروع تنموي في مختلف المجالات بتكلفة مالية تتجاوز 4.5 تريليون جنيه، كما تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 2800 مشروع بتكلفة مالية 1.1 تريليون جنيه بمشاركة 1440 شركة مصرية وطنية وأكثر من 9 ملايين مهندس وفني وعامل ضمن أهداف المخطط القومي للتنمية العمرانية مصر 2052، والذي يأتي على رأس أولوياته مضاعفة مساحة العمران من 7% إلى 14%، حيث يتم حاليًا إنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع المتطورة، علاوة على إنشاء أكثر من مليون وحدة إسكان اجتماعي، وكذا تطوير المناطق العشوائية، فضلا عن تنفيذ الشبكة القومية للطرق، بإجمالي أطوال 8200 كليو متر على 3 مراحل رئيسية بتكلفة مالية 165 مليار جنيه».

واستطرد: «أنه تم إضافة العديد من الطرق الرئيسية لتسهيل الحركة المرورية بين المحافظات ومضاعفة أعداد الكباري العابرة لنهر النيل ووسائل ربط سيناء بغرب قناة السويس، وفتح محاور مرورية جديدة وتطوير التقاطعات الحرجة داخل المحافظات لتقليل زمن الرحلات المرورية مما يساهم في تقليل الخسائر المالية التي تقدر بحوالي 175 مليار جنيه».