شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، حالة وفاة جديدة، لحالة من مدينة العريش نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام.

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش بمعرفة إدارة الطب الوقائي وتحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتها.

وأشار شوكة، إلى أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة التاسعة في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توفيت من قبل 6 حالات من مدينة العريش، وحالة من مدينة الشيخ زويد، وحالة أخرى من مدينة نخل بوسط سيناء نتيجة الإصابة بالفيروس.

ولفت مدير عام مديرية الصحة إلى أن إجمالى الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 211 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد سلبية 45 حالة وإيجابية 41 حالة أخرى وهناك 11 حالة مازالت تحت البحث، بجانب عزل 114 حالة منزليًا بدون أخذ عينات «شفاء 52 حالة-62 حالة تحت العزل». وأشار إلى وفاة 8 حالات من قبل من الحالات الايجابية، وشفاء 17 حالة، وحجز 4 حالات بمستشفى العريش العام، و5 حالات بمستشفى بئر العبدالمركزي، وعزل 6 حالات منزليًا.