شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعدّل موعد عودة الموظفين إلى الأحد المقبل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعليماته بتعديل قرار عودة جميع الموظفين والعاملين فى الجهات الحكومية المحلية والمركزية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العاملة فى نطاق المحافظة، لتكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 5 يوليو المقبل، بدلا من يوم الأربعاء الموافق أول يوليو المقبل، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل إجازة ذكرى ثورة 30 يونية لتصبح يوم الخميس المقبل بدلا من يوم غد الثلاثاء، بهدف ضمها إلى إجازة نهاية الأسبوع حتى يتمكن الموظفون والعاملون من الاستفادة منها والاستمتاع بها.

وأصدر المحافظ توجيهاته بشأن مواجهة أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها بالتعايش مع الأزمة مع اتباع كافة الإجراءات حفاظا على صحة المواطنين وتنظيم العمل فى مختلف مرافق الدولة وخطة المشروعات، واتخاذ بعض التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

ووجه المحافظ بتأجيل العودة إلى يوم الأحد القادم الموافق 5 يوليو المقبل بدلا من الأربعاء أول يوليو، مؤكدا على التزام الجميع بقرار تأجيل العودة إلى يوم الأحد المقبل، وكذا تقديم كافة المستندات المطلوبة فى نفس اليوم (الأحد 5 يولية) مع التزام جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وتعديلاته كل فيما يخصه ولحين صدور تعليمات أخرى مع نشر القرار على البوابة الالكترونية بالمحافظة ووسائل التواصل الاجتماعى المعتمدة.

من جانبه، أوضح العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء وتوجيهات المحافظ، فقد تعدلت مواعيد تقديم المستندات المطلوبة طبقا للضوابط المعمول بها بخصوص الإجازات الاستثنائية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء لتصبح يوم الأحد الموافق 5 يوليو المقبل بدلا من يوم الأربعاء، ومنها: أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابعة لها السيدات الحوامل وخصص لهن يوم الأحد من كل أسبوع للتوقيع على أن تقدم ما يفيد ذلك على أن يتم منحها باقى الأسبوع إجازة استثنائية، أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابعة لها السيدات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عاما كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع مع تقديم صورة من شهادة ميلاد الأطفال على أن يتم منحها باقى الأسبوع إجازة استثنائية، أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابع لها الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة (السكر والضغط وأمراض الكلى والكبد والقلب والأورام) لمن هم فى سن 55 عاما أو أكبر من ذلك والذين لديهم ملف أمراض مزمنة بملفاتهم الوظيفية مسبقا الموجودة فى الجهة التابع لها يوم الخميس من كل أسبوع مع منحهم باقى الأسبوع إجازة استثنائية وذلك فيما عدا رؤساء المصالح ومديرى الادارات فى الجهات المذكورة.

وتتضمن القواعد أيضا التزام جميع الموظفين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمقار عملهم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وأن يستثنى العاملين بمديرية الصحة وشركتى الكهرباء والمياه والصرف الصحى (من تطبيق أحكام المادة السابقة فيما عدا الفقرة الرابعة)، حيث يكون لرئيس المصلحة تنظيم العمل وقواعد التشغيل طبقا لما يراه محققا للصالح العام. وأنه على جميع رؤساء الجهات المشار إليها بالمادة الأولى إبلاغ الموظفين لانتظام العمل بالتاريخ المعدل، والالتزام بالأحكام المشار اليها، وأنه فى حالة عدم تقديم ما يفيد هذه الأحكام يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الموظف المخالف.

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