شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يوضح مراحل تطوير منطقة التحرير ومثلث ماسبيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، مراحل تطوير عدد من المناطق المختلفة في محيط القاهرة ومنها مجمع التحرير ومثلث ماسبيرو.

وقال مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في منطقة شرق القاهرة: «الجميع تابع تطوير ميدان التحرير تمهيدا لتطوير القاهرة الخديوية وكانت رؤيتنا كيف نعيد للميدان الذي له ذكريات عند كل المصريين الوجه الحضاري ويبقى يضاهى كل الميادين الكبرى الموجودة على مستوى العالم ..حيث بدأنا تطوير الوجهات والمناظر الطبيعية حيث كانت الرؤية كيف تبقى واجهة حضارية ومركز جذب، إننا مقبلون على كل ميادين القاهرة الخديوية، وسينفذ فيها نفس العمل».

وتابع مدبولي قائلاً: «أيضا قمنا ببدء خطة إخلاء مثلث ماسبيرو لبدء تطويره، وأهالينا كانوا مقيمين في ظروف صعبة جدا وأعطيناهم سكنا بديلا وحتى الأهالي الذين طلبوا العودة بعد التطوير عملنا لهم خططا لكي يعودوا بعد الانتهاء من عملية التطوير، ونسعى لأن تكون هذه المنطقة جزءا من مركز القاهرة التراثي الحضاري بحيث تضارع هذه المنطقة ما يشبهها من مراكز على مستوى العالم كله».

وأكد مدبولي: «أن هذه المنطقة ستشمل مراكز تجارية ومناطق سكنية وأبراجا وشوارع مشاه مع الحفاظ على المباني التاريخية، وأوضح أن كل ماسبق هي مشروعات ضخمة جدا ستعيد واجهة القاهرة الحضارية إلى الوجهة التي تستحقها ومصر دائما إلى تقدم وإلى الأمام».