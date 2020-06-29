شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم الإثنين، بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة (الضغط والسكر )، وصرف الأدوية اللازمة من خلال استصدار قرارات العلاج على نفقه الدولة وإجراء التحاليل والاشاعات اللازمة بالمجان، والتي تنتطلق بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن المبادرة تقدم خدماتها بمركز الصباح بإدارة فيصل الصحية بشارع المحكمة، مستشفى العبور بشارع عمر بن عبدالعزيز بجوار كلية تجارة السويس القديمة، ومركز الصفا بادارة عتاقه طريق السخنه أمام قسم شرطة عتاقه الصحية، ومركز الشروق والمنقول حاليا بوحدة الجبلايات بادارة الجناين الصحية، بالإضافة إلى القافلة الطبية المتنقلة والمتواجدة حاليا بقرية العمدة بالجناين.

وأشار إلى استمرار مستشفى السويس العام في استصدار قرارات العلاج على نفقه الدولة للمستحقين بالتزامن مع هذة المنافذ، ويمكن للمواطن الذي كان يصرف علاجه من قرارات نفقه الدولة من مستشفى السويس العام التوجه إلى أي مركز تنفذ فيه المبادرة وصرف علاجه بديلا لمستشفى السويس العام إذا رغب في ذلك لتخفيف الضغط على مستشفى السويس العام.