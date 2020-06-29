شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: تنفيذ أكثر من 60 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة داخل القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن القاهرة شهدت نقلة كبيرة جدا في تطوير المناطق الغير آمنة والغير مخططة والتراثية، مضيفا أنه كانت هناك بعض المقولات عند انتقال الدولة إلى العاصمة الإدارية سنهمل القاهرة القديمة، وهذا بالعكس لأننا نرى كدولة أن فرصتنا الذهبية هي إعادة رونق القاهرة القديمة إلى ما كانت عليه بكل الزخم والتراث العظيم الموجود فيها، حيث نفذنا أكثر من 60 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة داخل القاهرة فقط.

وتابع قائلاً خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية بمنطقة شرق القاهرة: «إن أهم مشروع سنبدأ فيه خلال الأيام القادمة هو تطوير القاهرة الإسلامية» القاهرة الخديوية«وهناك خطة تعرض على الرئيس لتطوير هذه المنطقة التراثية العظيمة».

واستعرض مدبولي منطقة عين الحياة، مشيرا إلى أنه مع التطوير الذي يحدث فيها ستكون من أجمل المناطق في القاهرة كمناطق ترفيهية بحيث تكون متنزه حضاري بحجم كبير على مستوى القاهرة الكبرى وعلى مستوى العالم يشمل مجموعة من الأنشطة التراثية، وكذا منطقة المدابغ «سور مجرى العيون»، حيث تم تطويرها، وتحويل هذه المنطقة كمركز سياحي وحضاري.

ولفت إلى أن هناك مشروعا آخر يتم تطويره هو كورنيش النيل، موضحا أنه جار تنفيذ مشروع ممشى كورنيش النيل شرق القاهرة بداية من كوبري إمبابة بروض الفرج مرورا بكافة الكباري حتى كوبري قصر النيل«.