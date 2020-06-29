شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن التكدس المروري: «كنتوا مستنيين إيه يا مسؤولين؟» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إحدى الصور التي ظهرت في استعراض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تظهر التكدس المروري لشوارع القاهرة الكبرى، قائلا: «كنتوا مستنيين إيه؟».
وأضاف السيسي، خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية والتنموية، الاثنين: «الصورة دي موجودة في مصر الجديدة، والعباسية والمطرية وبهتيم وشبرا كدا، كنتوا مستنيين إيه يا مصريين، وأنا بقصد المسؤولين، أنا بقول كدا عشان نستحضر الفهم ونواجه عمق المشكلة التي نتحدث عنها، هو الشكل ده ينتظم إزاي؟».
وتابع: «لما اتكلمنا من 6 سنين قلت إن إحنا هنبنيها مع بعض، كلنا ماشيين وبنتحرك مع بعض عشان نحل المسائل دي».
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