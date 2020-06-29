شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «الحنية للشعوب هي حل المشاكل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه لابد من الموازنة بين المصلحة العامة للمواطن والمصلحة العامة للدولة.

وأضاف خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في شرق القاهرة «أننا نعمل منذ ٦سنوات لتوسعة الطرق في العاصمة وحل أزمات الاختناق المروري»، وتابع قائلا: «في ٦سنوات الدولة صممت على البناء بمشاركة أبناء الوطن لتسهيل الحركة وعملنا على التيسير على المواطنين في العاصمة وإعادتها لرونقها».

وأضاف: «الحنية اللى أقصدها إنى أحاول أحل المشكلة والحنية مش طبطبة.. والحنية للشعوب هي حل المشاكل»، وتابع السيسى: «للمسئولين لازم نفكر إزاى نحل المشاكل.. وفى الروبيكى نفذنا مدينة الجلود.. وليه نلاقى عشوائيات جوه المدينة.. والموضوع ده انتهى.. حتى تصل الدولة إلى مجابهة التحديات.. ولن نقبل الفوضى.. ومن الأول اتفقنا اننا نبنى بلدنا مع بعض».

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة محاربة أوجه الفوضي والمخالفات التي تتم على مستوى الجمهورية.

وقال السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في منطقة شرق القاهرة: «لن نعود إلى ما كنا عليه من فوضي في كل شيء، هذه المراحل انتهت، الفوضي غير مقبولة هذه بلدنا كلنا».

وعلّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على صورة لازدحام شوارع القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية شرق القاهرة.

وقال السيسي: «هو ليه محدش فكر محافظ أو رئيس حي أو وزير مختص، وقال بلاش نبني تاني في المحافظات دي، ولو هنبني يكون الارتفاعات قليلة، في مناطق زي مصر الجديدة، العباسية، مدينة نصر، المطرية، شبرا، كنتوا مستنين إيه يامصريين ويامسؤولين علشان تتصدوا وتقولوا كفاية كده، الحل هيكون إيه، هو بس نقول إن المرور مش بيضبط ليه».

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وتابع: «لما قلت من 6 سنين قلت هنبينبها مع بعض هو ده قصدي، ولما قلت أن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه.. هي الحنينة طبطبة؟ الحنية الحقيقية هي توفير أبسط حاجة وإن الدنيا تمشي بيسر وبساطة، وأنا أحاول أحل المشكلة».