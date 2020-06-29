شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل بشأن بقية مصابي كورونا في مستشفى بدراوي بعد الحريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، إن المديرية أخلت مستشفى بدراوي الواقعة بمنطقة المنتزة شرق الإسكندرية عقب الحريق مباشرة والذي أسفر عن وفاة 7 من مصابي فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين.

وأوضح «عبدالغني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم نقل 7 مصابين آخرين إلى مستشفى صدر المعمورة المخصصة لاستقبال وفحص حالات كورونا في الإسكندرية لاستكمال العلاجات المقررة وفقا لبروتوكول وزارة الصحة في هذا الشأن.

وكانت المستشفى قد شهدت حريق نشب بالمستشفى، الاثنين، أسفر عن وفاة ٧ من مرضى كورونا في المكان المخصص للعزل بالمستشفى.

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع الحريق والذي اندلع بقسم مجهز لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، فيما رجحت المعاينة نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في جهاز تكييف.