شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأميرة فاطمة تدعو أعضاء النقابات الطبية للانضمام لمنصتها التعليمية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطب الدكتور محمد فوزى السودة مساعد وزير الصحة للتدريب الطبي المستمر ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، عدد من النقابات العامة المهنية وهي الأطباء والصيادلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والعلميين (الحارس القضائي)، لإعلان تفعيل المنصة التعليمية الخاصة بأكاديمية «الأميرة فاطمة» للتعليم الطبي ورفع برامج مكافحة العدوى وبرتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، طبقًا لأحدث الأدلة العلمية وما توافق عليه الخبراء باللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة الصحة لوضع بروتوكولات العلاج المعتمدة.

وقال «السودة» إن ذلك يأتي حرصا على توحيد بروتوكولات العلاج وإجراءات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية، وأنَّ هذه البرامج التدريبيه متاحة للأطقم الطبية بالمجان مع منح شهادة معتمدة من الأكاديمية مؤهلة للترقى، لافتا إلى أنه يمكن لجميع أفراد الأطقم الطبيه الدخول للمنصة التعليمية من أي مكان وفي أي وقت وتسجيل بياناتهم للحصول على اسم المستخدم وكلمه السر، ويمكنكم تسجيل بياناتكم عبر الرابط التالي للحصول على هذه البرامج:

https://forms.gle/f7FR4jV8uLXkQiGLA