شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة» تصدر بيانًا في ذكرى استشهاد هشام بركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، في الذكرى الخامسة لاستشهاد القاضي هشام بركات، نائب عام مصر الأسبق: «إنه ولئن كان الشهيد الصائم قد رحل عن عالمنا ولكن وبقيت ذكراه الطيبة، وأن هذه الذكرى لا ترتبط أبدا بتقلد المناصب ولكنها تستقر في النفوس بالسيرة الطيبة الحسنة التي يتركها من شغلها، وهناك من انتصرت مبادئهم ونفوسهم السوية وأخلاقهم الرفيعة وأعمالهم المخلصة فارتقوا بمناصبهم وبقيت ذكراهم الطيبة يحييها الوفاء».

وأضاف «عبدالمحسن»، في بيان صحفى الإثنين: «إنه في هذه الذكرى التي لن تغيب عن أذهان القضاة على مر العصور يقدم تحية واجبة لروح هشام بركات، الذي أعلى من قيمة منصبه الرفيع كنائب عام لمصر بمبادئه وقيم وتقاليد القضاء وتواضعه وتجرده وإخلاصه في عمله وسيرته الطيبة، فأرضاه ربه بحسن الخاتمة بأن يلقاه شهيدًا صائمًا».