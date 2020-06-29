أخبار مصر

الاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة يوم الاثنين

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قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة يوم الاثنين فمن المتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيكون معتدل في كلاً من السواحل الشمالية الشرقية والغربية وفي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وسيكون حار للغاية في جنوب الصعيد وشمال الصعيد.

كما أنه من المتوقع أن تتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى وتتأثر القاهرة بمنخفض يدعى الهند الموسمي، كما أن الأرصاد الجوية أعلنت على أنه من المتوقع أن يكون الطقس لطيف طوال الليل في كلاً من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد.

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