اهتمام مصر بقضية توطين التنمية المستدامة

قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بمشاركة رئيس الهيئة الاستشارية في مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة وذلك في جلسة الحوار الرقمي في فيديو كونفرانس ويتم التحدث على الاقتصاد العالمي بعد مشكلة الكورونا وذلك تحت عنوان مسئولية الحكومة في مواجهة معظم التداعيات.

وحدث ذلك بتواجد الرئيس التنفيذي للمؤسسة السفيرة مشيرة خطاب ورئيس مجلس الأمناء ممدوح عباس والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة لتمويل التنمية لعام 2020 دكتور محمود محي الدين، إما بالنسبة لموضوع القضايا التنموية فأكدت أنهي وجد الكثير من المشاريع التي تتولاها مصر مثل تعزيز التوجه تجاه الحول الرقمي فوصل عدد الاستثمارات العامة في هذا القطاع إلى 50 مليار جنيه. ألعاب أطفال إلكترونية مجانية التحميل