أخبار مصر

عدم وجود مخالفات أول يوم تشغيل في المنشآت السياحية

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قام رئيس غرفة المنشآت السياحية بالتأكيد على توفير جميع إمكانية الغرفة من أجل أن يتم تقديم جميع الدعم الفني واللوجستي لجميع المطاعم والكافتيريات التي ترغب في الانضمام إلى قائمة التشغيل التدريجي والذي قامت الحكومة بتحديده بنسبة تصل إلى 25% من حجم الطاقة الاستيعابية في جميع المطاعم والكافتيريات وذلك يعتبر مرحلة أولى لتشغيل الفنادق.

وأكد رئيس الغرفة أن جميع اللجان المعنية تقوم بتفتيش ومراقبة جميع المطاعم والكافتيريات التي قامت بتقديم طلب إلى الغرفة للحصول على إمكانية التشغيل الجزئي للمطاعم، وأكد أن هناك خمسة لجان هي التي تقوم بالمرور على المطاعم والكافتيريات تحتوي على عدد كبير من خيرة العاملين في وزارة السياحة.

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