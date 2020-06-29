أخبار مصر

إطلاق الكمامات في بطاقة التموين

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قامت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بالإعلان على توزيع كمامتين من القماش على كل بطاقة تموينية مهما كان عدد أفراد الأسوة المستفيدة وأكدت أن الكمامة القماشية يتم استخدامها فقط 20 مرة، وأكدت خلال تداخلها في مكالمة هاتفية في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد على أن وزيرة التموين طالبت بعقود تقوم بتوريد 40 مليون كمامة وتم تنسيق ذلك مع هيئة الشراء الموحد.

كما أنها أكدت أنه تم التواصل مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة المواصفات والجودة من أجل توريد هذه الكمية، وقامت بالتأكيد على أنها تقوم بارتداء الكمامة القماش ذلك طوال تواجدها في المكتب ولكن في جولاتها الخارجة تقوم بارتداء الكمامة الطبية.

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