إطلاع السيسي على جهود الهيئة الهندسية في مشاريع قومية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجتماع مع كلاً من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أركان حرب إيهاب الفار ورئيس مجلس غدارة الشركة الوطنية للطرق اللواء مجدي أنور ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية خالد بكري ورئيس تصميمات الطرق في إدارة المهندسين العسكرين العميد عبد العزيز.

وفي هذا الاجتماع تم عرض جميع جهود الهيئة الهندسية في الكثير من المشاريع القومية على مستوى الجمهورية بالتحديد شبكة الطرق والمحاور الجديدة بالتحديد في محافظة القاهرة، كما أن الرئيس طالب بتوفير جميع الخدمات للمواطنين المرتدين على الطرق المختلفة في جانبي الطريق في المحاور الرئيسية المختلفة والعمل على تطويرها الذي تم تطويرها فعلاً كما أنه نظر على مشروع تطوير بحيرة المنزلة.