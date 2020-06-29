جهود التضامن الاجتماعي في تخفيف الأثار الاجتماعية

قامت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بالمشاركة في اجتماع الدورة الطارئة الخاصة بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في حال التعامل مع جميع التبعات الاجتماعية والإنسانية الخاصة بأزمة الكورونا وذلك من خلال خاصية الفيديو كونفرانس.

وفي بداية الاجتماع قام وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالترحيب بوزيرة التضامن الاجتماعي باعتبار مشاركتها الأولى في اجتماع مجلس وزراء الشئون الاجتماعي بعد أن تولت حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي وتولت أيضاً عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وأضافت كلمة تقول فيها” يشرفني أن ألتقي معكم اليوم للمرة الأولى بعد أن حظيت بثقة الحكومة وتوليت حقيبة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وإن لم تكن المرة الأولى أن أتشرف بلقائكم في الدورات الماضية، وقد حرصتُ على تلبية الدعوة ليس فقط بأهمية الموضوع التي نجتمع حوله، بل نؤكد حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون مع الأشقاء في الدول لندفع سوياً بمسيرة العمل العربي المشترك”.