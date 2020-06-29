شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: المصريون سطروا ملحمة خالدة فى 30 يونيو للحفاظ على هوية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته بمناسبة الذكرى الـ 7 لثورة الـ 30 من يونيو، : "شعب مصر العظيم.. أيها الشعب الأبى الكريم، نحتفل اليوم بالذكرى السابعة لثورة الـ 30 من يونيو 2013، تلك الثورة المجيدة، التى سطرت جماهير أمتنا بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها أى عائق".

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وأضاف الرئيس: " لقد تابع العالم باندهاش وإعجاب، انطلاق شرارة ثورتنا المباركة التى قضت على كل محاولات لبعض لطمث الهوية الوطنية.. فقد ظن هؤلاء ومن يقف ورائهم أن مصر قد دانت لهم، وأن أهدافهم التى يسعون إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جموع الملايين معلنة رفضها القاطع لكل محاولات اختطاف الوطن، الذى تولى أمره من لا يدكر قيمة وعظمنة مصر، وكانت القوات المسلحة تتابع مطالب الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة استنادا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الأمن وسنده الأمين واتخذت القرار التاريخى بمشاركة القوى والتيارات السياسية، بوضع خارطة مستقبل تسير الدولة المصرية على خطاها للعبور من الفوضى والعبث لبر الأمان".

وتابع الرئيس، : "شعب مصر العظيم إننا ننظر لواقعنا الراهن باعتباره حلقة جديدة من سلسة حلقات تاريخنا المتصل نرصد الظواهر المتغيرة والتحديات المتجددة، نحاول أن نبنى لنغير الواقع الحالى على وضع نرضاه ونفتخر به".