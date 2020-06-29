شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: كل المشروعات الجديدة متاحة بشكل كامل على موقع الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن كل المشروعات الجديدة على الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، من الصحافة والإعلام والتليفزيون، يمكنه الدخول على الموقع والاطلاع على كافة المشروعات التى تم تنفيذها داخل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأكد وزير الاتصالات أن المشروعات متواجدة على الموقع بالترتيب الزمنى، حيث يضم كل المشروعات التى تم افتتاحها خلال السنوات
وطالب الرئيس السيسى من وزير الاتصالات، عرض الافتتاح الأخير لمستشفيات العزل التابعة للقوات المسلحة، وعلى الفور تم عرض فيديو الافتتاح، حيث أكد الرئيس السيسى أن كل الأخبار والمعلومات الخاصة بالافتتاحات، من أجل التأكيد على ضرورة اطلاع كل ما يريد المعرفة.
جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى: كل المشروعات الجديدة متاحة بشكل كامل على موقع الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.