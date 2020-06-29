شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يستعرض تفاصيل تدشين موقع رئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنجازات ومشروعات قطاع الاتصالات، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من المشروعات القومية الكبرى.

وذكر وزير الاتصالات أن موقع الرئاسة، استغرق جهد كبير فى تجميع وتبويب وفهرست المادة العلمية والإخبارية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة المصرية حيث قام على ذلك فريق ضخم من المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأوضح أن موقع الرئاسة ينقسم لأبواب متعددة أولها معلومات أساسية عن الدولة المصرية، ثم معلومات عن مؤسسة الرئاسة تبدأ برئيس الجمهورية والرؤساء السابقون، وسجل كامل عن الحائزين على الأوسمة المصرية، ثم صندوق تحيا مصر ومتحف رئاسة الجمهورية، كما يضم الموقع جميع وأخبار وأنشطة مؤسسة الرئاسة، وباب عن المؤتمرات الرئاسة المحلية والعالمية، ثم المبادرات التى تطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية، مع خدمة البث المباشر للمؤتمرات.

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وافتتح الرئيس السيسى مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطارى سفنكس والعاصمة.

وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة، وبُنى قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر فى شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة فى القاهرة.

وقصر البارون أحد القصور التاريخية فى مصر، والذى يقع فى قلب منطقة من أرقى المناطق فى القاهرة، منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد فى شارع العروبة بصلاح سالم.

يتمتع القصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، واختار البارون الطراز الهندى لتصميم القصر كونه كان يعيش هناك، وجاء إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، وكان إدوارد إمبان يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته فى إنشاء مترو باريس.