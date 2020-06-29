شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: "احنا زى الفل وهصلح كل حاجة غلط بفضل الله.. ومصر ستعود كما ينبغى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن تكلفة إزالة الجزء الخضراء وإعادة تأهيل شوارع مدينة نصر تتكلف من 500 إلى 600 مليون جنيه، لتسهيل الحركة على الناس"، مضيفا: "لو انت احترمت الارتفاع المطلوبة فى مدينة زى مدينة نصر التخطيط كان بيقول 4 أدوار وجراج، مبقاش 3 اربع أدوار وبقا 13 و14 دور والجراج بيتعمل بشكل معين ميبقاش صالح للاستخدام والعربيات تقف فى الشارع، يضطر عربية صغيرة تدخل الشارع".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، حديثه للمخالفين قائلا: "فرحان انك بتبنى 14 دور علشان يبقا ليك عائد ومكسب، لكن انت بتأذى بلدك، بقول الكلام ده مش نظرة سلبية لا احنا زى الفل وهنعمل حاجتنا وبس خالوا بالكم مش هاسيبكم وكل حاجة غلط هصلحها بفضلك يا رب وكل حاجة مش مظبوطة هترجع مظبوطة زى الدول تقديرا واحتراما ومحبة فيكم يا مصريين تعود مصر دولة كما ينبغى أن تكون".