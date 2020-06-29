شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدشن موقع رئاسة الجمهورية.. الرئيس: للإطلاع على ما يحدث بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تدشين الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، موجها حديثه للمسؤولين" :بشكركم على الجهد الكبير المشروع هيدى فرصة لكل مصرى ولكل من يرغب فى الاطلاع على ما يحدث فى مصر وحاطين كل شيء عملناه".
جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يدشن موقع رئاسة الجمهورية.. الرئيس: للإطلاع على ما يحدث بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.