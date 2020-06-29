شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدشن موقع رئاسة الجمهورية.. الرئيس: للإطلاع على ما يحدث بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تدشين الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، موجها حديثه للمسؤولين" :بشكركم على الجهد الكبير المشروع هيدى فرصة لكل مصرى ولكل من يرغب فى الاطلاع على ما يحدث فى مصر وحاطين كل شيء عملناه".

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.