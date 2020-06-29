شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: لن نقبل الفوضى.. واتفقنا من الأول اننا هنبنى بلدنا مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تعمل منذ 6 سنوات لتطوير الطرق فى مختلف المحافظات مثل تطوير السويس حيث كان عبارة عن حارتين فقط، وكان يشهد طوابير طويلة من السيارات فى الماظة، متابعا: "نتحرك من اجل التطوير.. وتم إضافة 9 حارات.. وده بكام؟.. وباعتبارى مسئول كنا رفقاء بيكم ولا ؟". Advertisements وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة فى شرق القاهرة: "الحنية اللى اقصادها انى أحاول أحل المشكلة والحنية مش طبطبة.. والحنية للشعوب هى حل المشاكل وازاى نحلها". وتابع السيسى: للمسئولين لازم نفكر ازاى نحل المشاكل.. وفى الروبيكى نفذنا مدينة الجلود.. وليه نلاقى عشوائيات جوه المدينة.. والموضوع ده انتهى.. حتى تصل الدولة إلى مجابهة التحديات.. ولن نقبل الفوضى.. ومن الأول اتفقنا اننا نبنى بلدنا مع بعض".

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