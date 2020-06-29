شكرا لقرائتكم خبر عن "نقلة حضارية"... مشروعات افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت افتتاحات اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم " نقلة حضارية"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، حيث استعرض الفيلم أهم الافتتاحات ومنها مطار سفنكس، وكذلك مطار العاصمة، وعدد من المشاريع السياحية مثل قصر البارون. وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطار العاصمة الدولى، ومطار سفنكس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. Advertisements ويفتتح الرئيس السيسى مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطارى سفنكس والعاصمة. وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.

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