شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بإطلاق اسم الفريق محمد العصار على أحد محاور القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق أسم الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، على محور "أبو بكر الصديق - تحيا مصر" بطول 18 كيلو، حيث يضم 18 كوبرى، أبرزهم "الماظة - سفير - ابن الحكم - الحلمية - المطرية - عمر المختار – الأميرية".

كما وجه الرئيس خلال كلمته، باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، بإطلاق أسامى الشهداء والأطباء، على الكبارى الموجودة على المحور .

وافتتح الرئيس السيسى مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطارى سفنكس والعاصمة.

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وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة، وبُنى قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر فى شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة فى القاهرة.

وقصر البارون أحد القصور التاريخية فى مصر، والذى يقع فى قلب منطقة من أرقى المناطق فى القاهرة، منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد فى شارع العروبة بصلاح سالم.

يتمتع القصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، واختار البارون الطراز الهندى لتصميم القصر كونه كان يعيش هناك، وجاء إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، وكان إدوارد إمبان يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته فى إنشاء مترو باريس.