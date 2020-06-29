شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مشروع مراقبة الطرق لن يكلف الدولة أى أعباء مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النقل كامل الوزير، أن هناك لجنة مشتركة من القوات المسلحة ووزارة النقل ووزارة الاتصالات، لإعداد مشروع لمراقبة الطرق، كاشفا عن فوز أحد التحالفات الدولية بإقامة المشروع، مع عدم تحمل الدولة أى أعباء مالية.

وأضاف وزير النقل فى مداخلة خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسى، أن التحالف وافق على تمويل المشروع بالكامل، مشيرا إلى أن التحالف سيستعيد التكلفة المالية من حصيلة بعض الخدمات ليس منها رسوم المرور والموازين والإعلانات".