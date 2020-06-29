شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو وصور لمصرع 7 مرضى بكورونا فى حريق مستشفى خاص بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365" اللقطات الأولى من حادث مصرع 7 مرضى بفيروس كورونا فى حريق بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية عقب إصابتهم بالاختناق فضلا عن إصابة 7 آخرين وذلك قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وقرر المستشار اشرف المغربي، المحام العام الأول لنيابات المنتزه، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع 7 أشخاص بينهم سيده مصابين بفيروس كورونا في حريق بأحد المستشفيات الخاصة المخصصة للعزل أثناء علاجهم، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة لكشف أسباب الحريق، وسؤال العاملين بالمستشفي.

كما قررت النيابة نقل جثث الضحايا المصابين بفيروس كورونا الي الغرف المستشفي المخصصة للمتوفين بكورونا وتجهيزهم تمهيدا لدفنهم، وانتداب مصلحة الطب الشرعي للكشف وتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة وفي حالة التعذر يتم مناظرة الجثث خارجيا.

كما انتقل فريق من النيابة العامة الي مكان الواقعة، لإجراء المعاينة وسؤال العاملين والمصابين بالمستشفي، وطلب التحريات وحسر الخسائر.

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تلقي اللواء سامي غنيم، مدير امن الاسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في احد المستشفيات الخاصة الموجوده بإحد العقارات السكنية بمنطقة بشر بشارع محمد نجيب دائرة القسم، وسط حالة من الفزع للعاملين بالمستشفى والمرضى الذين يعالجون بها.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة كما قامت الحماية المدنية بالدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقى أجزاء المستشفى.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع في مستشفي خاص ، مخصصه لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، بسبب حدوث ماس كهربائي، وأسفر الحادث وفاة 7 أشخاص بينهم سيدة من المصابين بفيروس كورونا نتيجة اختناقهم، وإصابة 7 اشخاص من طاقم المستشفي إداريين، تم نقل الجثث الي المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.