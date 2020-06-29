شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: عاوزين تريليونات كتير أوى عشان نحل كل حاجة.. متحركين وناجحين بأمر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حجم الأراضى التى اتخذت من الوحدات العسكرية والهيئة العربية للتصنيع من أجل محور طريق السويس، تقدر بـ 3 مليارات جنيه.

وأضاف السيسى، خلال كلمته، باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى: "محور طريق السويس كان يستحيل توسعته إلا لو خدنا أراضى من القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع، حجم الأراضى اللى اتاخدت على طول الطريق قيمتها أكتر من 3 مليارات جنيه.. خدنا وشلنا أسوار ودخلنا داخل الوحدات العسكرية بمساحة 25 مترا بطول الوحدات بالكامل".

وتابع الرئيس: "لكن لو فيه مساكن ناس كنا هنضطر نعوض الناس كلها .. بقول وأكرر ذلك عشان تساعدونا لأن الأموال التى تنفق لإصلاح ما نحن فيه أموال ضخمة جدًا ولن نتردد فى إنفاقها بس انتوا ساعدونا".

وواصل السيسى حديثه: " طريق السويس كان حارتين، وكان يكلف المواطنين وقت ووقود ووجع قلب.. والرفق أننا نسهل حياتكم على كدا ما نقدر.. لو عاوزين نحل المسائل الموجودة فى مصر عاوزين أرقام هائلة جدًا.. عاوزين تريلونات كتير أوي.. عشان نقدر نحل كل المسائل فى كل حاجة.. وإحنا متحركين وناجحين وبأمر الله هنكمل ونشوف.. ومنظومة مراقبة سرعة السيارات لازم نعملها عشان نحكم حركة الناس".

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وافتتح الرئيس السيسى مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطارى سفنكس والعاصمة.

وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة، وبُنى قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر فى شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة فى القاهرة.

وقصر البارون أحد القصور التاريخية فى مصر، والذى يقع فى قلب منطقة من أرقى المناطق فى القاهرة، منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد فى شارع العروبة بصلاح سالم.

يتمتع القصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، واختار البارون الطراز الهندى لتصميم القصر كونه كان يعيش هناك، وجاء إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، وكان إدوارد إمبان يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته فى إنشاء مترو باريس.