شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمسئولين: "اوعى تفتكر هتحل مشكلة إلا لما تشوف وتفكر فى الحل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى المسئولين قائلا: "لازم نفكر ازاى نحل المشاكل.. اوعى تفتكر كمسئول هتحل مشكلة إلا لما تشوف وتفكر فى الحل.. وفى الروبيكى نفذنا مدينة الجلود.. وليه نلاقى عشوائيات جوه المدينة.. والموضوع ده انتهى.. حتى تصل الدولة إلى مجابهة التحديات.. ولن نقبل الفوضى.. ومن الأول اتفقنا اننا نبنى بلدنا مع بعض".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، تعليقا على أحد كبارى منطقة شرق القاهرة، أنه تم توسيع الطرق متابعا: "لازم نخلى بالك من اللى اتعمل واللى بيتعمل.. وفى أحد الكبارى لم تكن المشكلة فى تنفيذ الكوبرى.. حيث تم توسيع الطريق بشكل كامل أسفل الكوبرى.. ومن ثم بدأنا تنفيذ الكوبرى.. وأنا بقول للناس عاوزين نتصور حجم التكلفة المالية.. وازاى هتكون المشكلة ازاى؟".