شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نسعى لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من خلال نظام جديد لمراقبة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تسعى لاستخدام أحدث النظم التكنولوجية على الطرق والمحاور الجديدة، مشيرا إلى أن هذا النظام يهدف إلى حماية المواطنين ومراقبة الحركة المرورية لمنع المخلفات المروية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة فى شرق القاهرة، أن النظام الجديد يساهم فى تحديد مخلفات السائقين على الطرق بحيث تم التأكيد على عدم التجاوز مرة أخرى.

وداعب الرئيس السيسى الحضور: "النظام الجديد يرصد حركة السائقين على الطرق الجديدة.. ولو خالف كل 5 كيلو يتم رصد المخالفة.. واحنا هنستفاد ونحاسبه أول بأول.. بس الأهم حياة المواطنين والحفاظ عليهم".