شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: "الكيلو فى أى محور بالجيزة يتكلف مليار جنيه تعويضات للمواطنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تعويض المواطنين فى الجيزة من أجل تنفيذ المحاور والطرق يحتاج إلى أموالا طائلة، قائلا: "الكيلو يتكلف مليار جنيه.. والطريق اللى طوله 6 كيلو يتكلف 6 مليارات جنيه.. ومش هنسيب الناس تمشى".

وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة وقصر البارون، أن كل قطاعات الدولة تم العمل فيها من خلال توفير نفس المستوى من الجهد والتكلفة مثل شبكة الطرق وغيرها، وقطاع الطرق اتكلف ما يقرب من 600 مليار حتى يصل إلى مستوى جودة يليق بالمصريين.. ونفس الكلام فى قطاع الزراعة.. وازاى بنقدر نطور الترع وغيرها.. وكيفية حوكمة الحسابات المالية للصرف وغيرها من أجل اعادة بناء الدولة المصرية".