شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن المبانى المخالفة: "مين إداله الترخيص احنا عاملين مشكلة لنفسنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن عدد من العمارات بجوار أحد الكبارى، وقال الرئيس: "عاوز أقول حاجة عن العمارة دى نقطة مهمة هى مش بس فكرة إنها مشوهة الكوبرى، لا، أنت عاوز تعمل حركة سطحية مستريحة، لأنها منطقة مكتظة بالسكان".

وواصل الرئيس السيسي حديثه عن المبانى المجاورة للكباري: قائلا: "بصوا على العمارة دى، وغيره، الناس دى هتقعد فين وهتتحرك ازاى، ولو عندها عربيات هتحطها فين، كام دور مين إداله الترخيص؟ ده هو ملوش ذنب، هل الناس اللى موجودة فى الحى مش فكرة فساد الموضوع مش فساد الموضوع أن الناس مش عارفة هى مين؟، سواء كان رئيس حى أو محافظ، انا بتكلم بصفة عامة مش على القاهرة بس، محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا ازاى؟، الكلام ده انا بشوفه لما انزل اتمشى بالعربية وأشوف الدنيا فيها ايه فى بلدنا انا مش بعيد عنكم، بشوف احنا اللى عاملين المشكلة لنفسنا احنا اللى ساكتين بتديله ليه ترخيص وبالحجم ده ليه، مش فيه استيعاب وعلم بيقول انك لازم تعمل حسابك للحركة للناس اللى هتسكن المنطقة".