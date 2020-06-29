شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لو كنا وقفنا البناء من 2002 وبدأنا التطوير ما وصلنا لهذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض يتصور أننا ضد مصالح الناس عندما تم وقف البناء، مضيفا: "بنوقف البناء يتصوروا أننا ضد مصالح الناس ..اربط بين اللى انت بتفكر فيه وبين المصلحة العامة للناس وللدولة".

وأضاف الرئيس، خلال مداخلة فى افتتاح عدد من المشروعات القومية، رفع كفاءة شبكة الطرق في مصر 250 مليار جنيه يعنى معناه في 4 سنين نعوض الخسائر دى بما فيهم الوقود والتلوث ..بنوسع الطريق من 3 سنوات نجد نفسنا عاوزين نضاعف التوسعة مرة تانية طيب ده ليه علشان حجم الحركة المتزايد ويتم استبعابه ".

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وتساءل السيسي: "لو شايفين إن القاهرة كانت هتبقى جراج كبير هل وقفتوا البناء في القاهرة لأ؟، فلو من 2002 وقفنا البناء وبدان التطوير ما وصلنا لهذه الحالة".