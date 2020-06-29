شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية: نفذنا 2800 مشروع بتكلفة 1.1 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تنفيذ أكثر من 20 ألف مشروع تنموى بتكلفة 4.5 تريليون جنيه، منوها بأنه تم تكليف الهيئة بتنفيذ 2800 مشروع بتكلفة 1.1 تريليون جنيه، بمشاركة 1440 شركة مصرية وطنية وأكثر من 9 ملايين مهندس وفنى وعامل.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه تم مضاعفة مساحة العمران من 7% إلى 14%، وإنشاء 14 مدينة من الجيل الرابع المتطورة بالإضافة إلى إنشاء مليون وحدة إسكان اجتماعى علاوة على تطوير المناطق العشوائية.