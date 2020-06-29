شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام موقع التأمينات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر
وكانت هيئة التأمينات أنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية nosi.gov.eg ،وكتابة الرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الام سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة عقب تفعيل موقع الهيئة.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد تقدمت لأصحاب المعاشات بالاعتذار عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمخصص للاستعلام عن العلاوات الخاصة .
وأوضحت الوزارة أن المشكلة التقنية حدثت نتيجة الإقبال الشديد من ملايين المستخدمين الراغبين في الاستعلام عن العلاوات الخاصة، ما أدى إلى حدوث عطل فني وتوقف الموقع مؤقتا، وقد تم حل المشكلة التقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجارى العمل على زيادة سرعة تقديم الخدمة خلال الساعات القادمة.
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