شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المطارات:تركيب كاميرات حرارية بمطارات الغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه تم الانتهاء من تركيب الكاميرات الحرارية بمطارات الغردقة، وشرم الشيخ، وبرج العرب، لقياس درجات الحرارة المسافرين، وانه بدء من الغد سوف يتم العمل بمطار أسيوط وسوهاج، لافتا الي أن تكلفة الكاميرات في المطارات بالمحافظات 7 مليون جنية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا حيث سيتم تحويل الركاب الذين ترتفع درجة حرارتهم عن 36 درجة إلي الحجر الصحي لاتخاذ الإجراءات معهم.

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وأوضح رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة، أنه تم تثبيت علامات إرشادية في المطارات على مداخل الصالات ويتم إخضاع الركاب لقياس درجة الحرارة والخضوع لنقاط التعقيم واستخدام المطهرات اللازمة للتطهير من خطر الإصابة من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو ، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.