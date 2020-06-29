شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: إعادة 77ألف عالق مصرى بالخارج على متن 415 رحلة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، إن مصر كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع أزمة كورونا، بالقيام بنقل مواطنيها من الصين، مما كان له أعلى أثر .

وقال خلال كلمته، باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بحضور الرئيس السيسي، إنه تم إعادة ما يقرب من 77ألف مصري بالخارج على متن 415 رحلة استثنائية، كما قامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها عالميًا وتم وضع كاميرات حرارية بالمطارات لقياس حرارة الركاب إلكترونيًا، وتم تخصيص مستشيف مصر للطيران لتلقى الخدمات الطبية للعاملين بالقطاع.

وقدم عرض تفصيلي لمطاري العاصمة الإدارية وسفنكس، قائلًا :إن مطار العاصمة الإدارية مرتبط بـ 4 طرق رئيسية، أما مطار سفنكس فيخفف الضغط عن مطار القاهرة الدولي علاوة على تقليل الكثافة المرورية عن قلب القاهرة، وكل منهما يتكون من مبني على مساحة 4 آلاف م مربع و 6 أماكن لشركات الطيران، ومكاتب لشركات السياحة ومنطقة بنوك، ومحلات تجارية، ومسجد بكل مطار يسع 550 مصلي، ومحطة إطفاء، وتم إنشاء ممر بطول 3650 متر.

وأوضح وزير الطيران، أن افتتاح مطاري العاصمة وسفنكس، الدوليين يساهم في استكمال متطلبات التنمية.

ويفتتح الرئيس السيسي مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

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وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.

وبُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

وقصر البارون أحد القصور التاريخية فى مصر، والذى يقع فى قلب منطقة من أرقى المناطق فى القاهرة، منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد فى شارع العروبة بصلاح سالم.

يتمتع القصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، واختار البارون الطراز الهندى لتصميم القصر كونه كان يعيش هناك، وجاء إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، وكان إدوارد إمبان يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته فى إنشاء مترو باريس.